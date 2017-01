Mit seiner berühmt-berüchtigten linken Klebe ballerte sich Lukas Podolski in den vergangenen Jahren in die Herzen zahlreicher Fans - jetzt tritt sein Sohnemann immer mehr in die Fußstapfen des berühmten Papas.

Auf Twitter postete Podolski ein Video, auf dem Junior Louis bei einem Hallenturnier zum Siebenmeter antritt.

Eiskalt versenkt der Achtjährige den Ball im linken oberen Eck des 5x2-Meter-Tores - und lässt dem gegnerischen Torwart mit seinem strammen, platzierten Schuss keinerlei Chance.

Podolski junior brilliert mit rechts

Die Qualitäten als Ballermann hat Papa Lukas ihm offensichtlich vererbt. Bis auf den kleinen, aber feinen Unterschied, dass Louis Podolski mit dem rechten Fuß brilliert.

Dass er damit nicht nur vom Strafstoßpunkt, sondern auch per Freistoß oder Kunstschuss aus dem Spiel heraus erfolgreich sein kann, stellte Podolski junior im vergangenen Sommer auch im Freien schon mehrfach unter Beweis.