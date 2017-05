Borussia Dortmund steht mit einem Bein im Finale der U19-Bundesliga. Dank eines Doppelpacks von BVB-Kapitän Dzenis Burnic setzte sich die Mannschaft von Benjamin Hoffmann mit 3:2 durch.

Der 18-jährige Burnic hatte bereits im Februar sein Debüt im Profikader gegeben, als er beim 1:2 in Darmstadt eingewechselt wurde.

Dabei hatten die Gastgeber dank Timothy Mason (10.) und Richmond Tachie (41.) lange Zeit geführt. Jannis Heuers Eigentor (23.) bescherte dem BVB den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1.

Durch den Sieg sind die BVB-Youngster der Titelverteidigung einen großen Schritt näher gekommen. Das Rückspiel findet am kommenden Montag (ab 18.30 Uhr LIVE in TV auf SPORT1) in Dortmund statt.

Am Mittwoch treffen die Junioren des FC Bayern und Schalke 04 im zweiten Halbfinal-Hinspiel (ab 16 Uhr LIVE auf SPORT1) aufeinander.