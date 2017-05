Borussia Dortmund steht zum zweiten Mal in Folge im Finale um die deutsche A-Juniorenmeisterschaft. Die U19 des BVB gewann nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel in Wolfsburg auch das Halbfinal-Rückspiel vor heimischer Kulisse mit 2:1 (1:0).

Luca Kilian brachte den BVB bereits in der 6. Minute in Führung, Hüseyin Bulut (50.) sorgte kurz nach der Pause für die Vorentscheidung. Wolfsburg gelang nur noch der Anschlusstreffer durch David Nieland (56.), auch die Gelb-Rote Karte gegen Dortmunds Orel Mangala (70.) änderte nichts mehr am Ausgang des Spiels.

Die Borussia trifft damit am kommenden Montag (ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) im heimischen Signal Iduna Park auf den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern.

Das Rückspiel zwischen S04 und den Münchnern steigt am Dienstagabend (ab 17.40 Uhr im LIVESTREAM, ab 18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1), das Hinspiel in München gewann Schalke mit 3:1.