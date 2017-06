Anzeige

vergrößernverkleinern Werder-Sportchef Frank Baumann möchte im Sommer einige Veränderungen am Kader vornehmen © Getty Images

Exklusiv Hannover - Am Rande des Benefizspiels von Per Mertesacker deutet Werder-Sportchef Frank Baumann einen Verbleib von Max Kruse an. Claudio Pizarros Zukunft ist unsicher.