Rund um den FC Bayern herrscht auch nach dem Sieg in der Champions League gegen den RSC Anderlecht Krisenstimmung.

In Bundesliga Aktuell beleuchtet Moderator Oliver Schwesinger (ab 18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1), warum beim deutschen Rekordmeister derzeit auf allen Ebenen eine klare Führungslinie fehlt.

Außerdem gibt es in der Sendung alle Infos zum ersten Kracher in der neuen Saison der UEFA Europa League. Der 1. FC Köln fordert den englischen Erstligisten FC Arsenal.

Bei SPORT1 spricht Weltmeister und Arsenal-Verteidiger Per Mertesacker über das Spiel und seinen Abschied.

Die Themen der Sendung im Überblick:

- Nach Müller und Lewandowski-Kritik - jetzt wütet Ribery! Warum auf allen Ebenen des Rekordmeisters eine klare Führung fehlt.

- Noch einen Tag bis zum Mega-Auftakt - alle Infos zum Europa League-Kracher Arsenal gegen Köln.

- The Big Fucking German im Exklusiv-Interview. Per Mertesacker verrät, was er sich zu seinem Abschied von den Gunners wünscht.