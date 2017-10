Beim Budenzauber Emsland treffen sich seit Jahren ehemalige Stars und Legenden der Bundesliga zum Hallenkick.

Auch dieses Jahr werden wieder große Namen aufwarten, wenn die Traditionsmannschafen im niedersächsischen Lingen den Ball laufen lassen (ab 13 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). In der Gruppe A treten der SV Werder Bremen, der FC Schalke und Borussia Mönchengladbach an, in der Gruppe B finden sich der SV Meppen, der VfL Osnabrück und die Iceland Legends wieder.

Wie schon im letzten Jahr hat das Team aus Island die mit Abstand weiteste Anreise. Mit von der Partie werden unter anderem der Ex-Herthaner Eyjolfur "Jolly" Sverrisson und der ehemalige Premier-League-Star Hermann Hreidarsson sein.

Kluge feiert Debüt

Bei Werder laufen ebenfalls einstige Bundesliga-Fußballer auf. Mit Viktor Skripnik ist ein ehemaliger Trainer der jüngeren Liga-Geschichte dabei, auch Sportvorstand Frank Baumann ist angekündigt. "Kugelblitz" Ailton fehlt dagegen dieses Mal im Aufgebot.

Die Mannschaft des FC Schalke wird von dem einstigen Torjäger Martin Max angeführt, auch Willi Landgraf lässt sich den Budenzauber nicht nehmen. SPORT1-Experte Olaf Thon bildet zusammen mit Rüdiger Abramczik das Trainerteam.

Auch Gladbach bietet schwere Geschütze auf. Legenden wie Mike Hanke, Oliver Neuville, Jörg Albertz, Peter Wynhoff und Martin Schneider sind dabei. Genauso wie Peer Kluge, der sein Hallen-Debüt für die Weisweiler-Elf feiert.

SPORT1 begleitet den Budenzauber Emsland ab 13 Uhr LIVE im TV.