Lars Ricken tritt Zweifeln am Alter von Borussia Dortmunds U16-Nationalspieler Youssoufa Moukoko entschieden entgegen. "Er ist zwölf. Das ist einfach Fakt. Daran gibt es keinen Zweifel", sagte der BVB-Nachwuchskoordinator im Podcast der Ruhr Nachrichten. Einige Medienberichte nannte er in diesem Zusammenhang "enttäuschend".

Moukoko ist Deutsch-Kameruner, seine Geburtsurkunde des deutschen Konsulats in Jaunde weist den 20. November 2004 als Geburtsdatum aus. Er spiele in der Dortmunder U17, "weil wir glauben, dass er sportlich in diese Altersklasse gehört", sagte Ricken.

Moukoko führt Torjägerliste an

In der Staffel West der B-Junioren-Bundesliga führt Moukoko mit 17 Toren aus sieben Spielen die Torjägerliste an, der Zweitplatzierte hat acht Treffer erzielt. "Er spielt in einer richtig guten Mannschaft und wird von seinen Mitspielern sehr gut begleitet", sagte Ricken.

Zweifel hatte erst am Dienstag der Dortmunder U23-Teammanager Ingo Preuß im Interview mit spox.com angesprochen. "Ich könnte mir bei Youssoufa vorstellen, dass sein Alter lediglich geschätzt worden ist", sagte er, "vielleicht ist er in Wirklichkeit ein, zwei Jahre älter. Er ist aber mit Sicherheit noch nicht 17."

Für Moukoko sei das "ganz schwierig. Er hat sich nichts vorzuwerfen, denn der Junge betrügt ja nicht".