Die UEFA plant angeblich eine Fußball-Revolution. Wie die Bild berichtet, denkt UEFA-Präsident Aleksander Ceferin über die Ausrichtung einer weiteren WM unter Federführung der UEFA nach. Geplant sei eine Mini-WM, die in jedem ungeraden Jahr ausgetragen werden soll.

Derzeit ist alleine die FIFA für die Ausrichtung einer WM zuständig, die alle vier Jahre stattfindet. Die nächste richtet Russland im kommenden Jahr aus. Der Streit zwischen FIFA und UEFA scheint vorprogrammiert.

Neben der EM plant die UEFA derzeit eine europäische Nations Legaue. Dabei spielen die stärksten europäischen Länder im Herbst 2018 in vier Dreier-Gruppen eine Qualifikation, die vier Gruppensieger küren im Sommer 2019 in einem Turnier den Titelträger.

Nations League mit allen Ländern

Doch die UEFA will offenbar noch mehr und sich bei der Nations League nicht nur auf europäische Länder beschränken.

Laut Bild könnten bereits im Sommer 2020 an den sechs Länderspiel-Terminen in September, Oktober und November die Qualifikationsspiele ausgetragen werden. Die Gruppen wären dann nicht mehr auf die Kontinente beschränkt. So könnte Deutschland beispielsweise auch mit Ghana und den USA in einer Gruppe spielen.

Ein Jahr darauf würden dann die besten acht Mannschaften den Sieger ausspielen.