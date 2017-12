Rund zwei Monate nach seiner dritten Nierentransplantation erwägt Werder Bremens früherer Stürmer Ivan Klasnic eine Rückkehr auf den Fußballplatz.

"Nach der letzten Nierentransplantation habe ich jetzt noch mal ein Angebot als Spieler bekommen, vielleicht ist das für mich ja auch noch mal eine Option", sagte der 37-Jährige dem Weser-Kurier: "Bis zum Sommer hätte ich noch Zeit, mich wieder in Form zu bringen."

Am 17. Oktober hatte Klasnic bei einem Eingriff in der kroatischen Hauptstadt Zagreb die neue Niere erhalten, die dritte innerhalb von zehn Jahren. "Eine Transplantation ist wie ein Motorwechsel. Ich habe nun einen neuen", sagte er weiter: "Nach der ersten Transplantation habe ich ja auch wieder gespielt, warum sollte es also nicht noch einmal klappen?"

Klasnic war in seiner Zeit als Spieler an einer Niereninsuffizienz erkrankt. Nach einer missglückten ersten Organspende 2007 kehrte der kroatische Angreifer nach einer zweiten Implantation noch einmal auf die Bundesliga-Bühne zurück und lief für Werder Bremen auf, ehe er zum FC Nantes nach Frankreich wechselte. Auch für den FSV Mainz 05 absolvierte Klasnic in der Saison 2012/13 noch drei Spiele.