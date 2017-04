Der MSV Duisburg hat nach zwei Rückschlägen die englische Woche in der 3. Liga mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen.

Die Zebras gewannen am 32. Spieltag 2:1 (0:0) gegen die SG Sonnenhof Großaspach und hielten damit die Konkurrenz auf Distanz. Der Bundesliga-Absteiger führt mit 57 Punkten das Klassement an. Die Verfolger könnten dem MSV aber am Sonntag wieder näher kommen.

Der Tabellenzweite 1. FC Magdeburg würde mit einem Sieg gegen Aufsteiger Jahn Regensburg wieder bis auf drei Punkte an den Spitzenreiter heranrücken, der Dritte Holstein Kiel mit einem Dreier gegen Preußen Münster auf vier.

Paderborn fährt wichtige Punkte ein

Gut im Rennen liegt auch Aufsteiger FSV Zwickau, der nach einem 2:1 (2:1) gegen VfR Aalen mit 49 Zählern auf Rang vier liegt. Weiter an Boden verlor im Aufstiegsrennen der VfL Osnabrück (48) durch eine 1:2 (0:0)-Niederlage gegen den Hallescher FC.

Im Tabellenkeller setzte sich der SC Paderborn im Duell der Absteiger 3:0 (1:0) gegen den FSV Frankfurt durch und verbesserte sich damit auf den 18. Platz. Die Hessen, für die Yannick Stark in der 30. Minute einen Foulelfmeter vergab, fielen auf Rang 19 zurück, der den direkten Abstieg bedeuten würde.

In Duisburg brachte Shqiprim Binakaj (47.) die Gäste kurz nach der Pause in Führung. MSV-Torjäger Stanislaw Iljutschenko (59./81.) sorgte dann mit einem Doppelpack für den 15. Saisonsieg der Gastgeber.

Bremen II erkämpft Remis

Für Zwickau trafen Jonas Nietfeld (8.) und Patrick Göbel (16.). Rico Preißinger (38.) war für Aalen erfolgreich. In Osnabrück brachte Royal-Dominique Fennell (57.) die Gäste in Front, ehe Marc Heider (60.) kurz darauf der Ausgleich gelang. Nur 120 Sekunden danach machte Martin Röser die Pleite der Niedersachsen nach zuvor drei Siegen in Folge perfekt.

Im Kampf um den Klassenerhalt sammelte Werder Bremen II beim 0:0 gegen den Chemnitzer FC einen weiteren wichtigen Zähler.

Ebenfalls torlos endete das Duell zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und Rot-Weiß Erfurt, die beide ebenfalls noch den Blick nach unten richten müssen. Zudem besiegte Fortuna Köln Aufsteiger und Pokalschreck Sportfreunde Lotte 3:0 (1:0), was den Klassenerhalt für die Domstädter bedeuten dürfte.