Beim Chemnitzer FC kommt in der nächsten Saison Glanz in die Hütte. Der Drittligist verpflichtete mit Myroslav Slavov nicht nur einen neuen Stürmer, sondern auch einen echten Fernsehstar.

Der 26-Jährige war in Österreich der Bachelor und nahm auch bei "Austria's Next Topmodel" teil. Zudem modelte der in Kiew geborene Torjäger für Gaultier. Fußballspielen kann Slavov auch noch. Für den Viertligisten Berliner AV erzielte der Stürmer in der vergangenen Saison 16 Tore.

Neben Slavov brachte Chemnitz noch einen weiteren Wechsel unter Dach und Fach. Ebenfalls vom Berliner AK kommt Innenverteidiger Maurice Trapp. CFC-Sportchef Steffen Ziffert: "Beide Spieler haben Verträge bis 2019 erhalten, die für die 3. Liga sowie für die 2. Liga gültig sind."