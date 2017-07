Für Absteiger Karlsruher SC ist der Fehlstart, für den SV Wehen Wiesbaden der Traumstart in die neue Saison der 3. Liga perfekt.

Der KSC kassierte am zweiten Spieltag eine 2:3 (2:2)-Niederlage bei Aufsteiger SpVgg Unterhaching, nachdem die Mannschaft von Trainer Marc-Patrick Meister zum Saisonauftakt nicht über ein 1:1 gegen den VfL Osnabrück hinausgekommen war. Wehen setzte sich unterdessen zum Auftakt der zweiten Runde 4:0 (2:0) in Osnabrück durch und belegt mit der Optimalausbeute von sechs Punkten Rang eins (SERVICE: Die Tabelle).

Anton Fink (13.) gelang per Foulelfmeter in der 13. Minute das 1:0 für den KSC, der seinerseits ebenfalls vom Punkt den Ausgleich durch Stephan Hain (24.) hinnehmen musste. Nachdem David Pisot (38.) die Gäste erneut in Front gebracht hatte, gelang Sascha Bigalke (39.) postwendend das 2:2. Stefan Schimmer (89.) sorgte kurz vor Schluss für den ersten Saisonsieg der Hachinger, die zum Start 0:3 bei Werder Bremen II unter die Räder gekommen waren.

Manuel Schäffler (5.) und Steven Ruprecht (21.) brachten Wehen-Wiesbaden bereits vor der Pause auf die Siegerstraße. Patrick Funk (88.) und Stephan Andrist (90.) erhöhten dann in der Schlussphase für die Gäste, die ihr erstes Match 1:0 gegen Aufsteiger Carl-Zeiss Jena gewonnen hatten.