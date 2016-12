Besinnliche Tage? Nicht für die "Prügelknaben" André Schubert und Valerien Ismael. Vor dem Krisen-Gipfel zwischen Borussia Mönchengladbach und VfL Wolfsburg am Dienstag (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER und in unserem Sportradio SPORT1.fm) wackeln die Stühle der angezählten Trainer bedenklich.

Vier Tage vor Heiligabend könnte das letzte Spiel des Jahres für beide auch das letzte an der Seitenlinie werden.

Desaströse Gladbacher Auswärtsbilanz

Am Niederrhein brennt der Baum nach dürftigen Vorstellungen in Serie bereits lichterloh. Ab Mittwoch will Sportdirektor Max Eberl Bilanz ziehen, auf den Tisch kommen dabei höchst unbequeme Zahlen.

Allen voran die Auswärtsbilanz ist desaströs: Im Kalenderjahr 2016 verlor das Schubert-Team zwölf von 16 Gastspielen. Der einzige Sieg gelang am 34. Spieltag in Darmstadt, wo die Lilien schon mit dem Feiern des Klassenerhalts beschäftigt waren.

Bei den lange Zeit geduldigen Fans ist die Stimmung spätestens seit der harmlosen Vorstellung in Augsburg (0:1) gekippt. Die "Schubert raus"-Rufe aus dem Block waren nicht mehr zu überhören, eine gleichlautende Gruppe bei Facebook hat kräftig Zulauf. Dort wird die Begegnung gegen Wolfsburg bereits als "André Schubert Abschiedsspiel" angekündigt.

Eberl gibt Schubert Rückendeckung

Schon Hannes Bongartz (1997) und Friedel Rausch (1998) wurden einst nach Pleiten gegen Wolfsburg als Gladbach-Trainer entlassen.

Nicht die Geduld verloren haben dagegen Borussias Offizielle. Während sämtliche in der Tabelle schlechter platzierten Klubs inzwischen den Trainer gewechselt haben, halten Eberl und Co. weiter zu Schubert.

"Wir stehen zu unserem Trainer. Wir leben Kontinuität", sagt der Sportdirektor. Bei einem weiteren Patzer gegen die Wölfe dürften aber auch Eberl langsam die Argumente ausgehen.

Letztes Spiel für Ismael

Der VfL Wolfsburg ist sogar einen Schritt weiter: Die Ablösung des erst im Oktober als Hecking-Nachfolger installierten Franzosen Ismael ist nach SPORT1-Informationen bereits beschlossene Sache.

