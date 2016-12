Arjen Robben ist am Montag ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurückgekehrt. Kapitän Philipp Lahm soll am Dienstag folgen.

Das teilten die Bayern via Twitter mit. Beide Spieler stehen den Münchnern damit aller Voraussicht nach im Topspiel gegen RB Leipzig am Mittwoch (ab 19.30 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER)zur Verfügung.

Beim Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 (1:0) fehlte Robben angeschlagen im Kader des Rekordmeisters.

Lahm klagte nach dem Aufwärmen am Sonntag über muskuläre Probleme und musste kurzfristig passen. Der Defensivspieler absolvierte am Montag eine individuelle Trainingseinheit im Leistungszentrum der Bayern.