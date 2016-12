Der FC Bayern ist ohne Arjen Robben zum Auswärtsspiel nach Darmstadt gereist (ab 15.30 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER).

Wie der deutsche Rekordmeister bekanntgab, wird der Niederländer in der Partie beim Tabellenletzten geschont, nachdem er unter der Woche wegen muskulärer Probleme eine Trainingspause einlegen musste.

Für das letzte Spiel des Jahres ist er aber wieder fest eingeplant. Am Mittwoch geht es in der heimischen Arena gegen RB Leipzig um die Tabellenspitze in der Bundesliga.