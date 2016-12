Bayern-Torwart Manuel Neuer erwartet von Borussia Dortmund eine starke Rückrunde.

"Ich rechne fest damit, dass Dortmund in der Rückrunde besser spielen wird als in der Hinrunde", sagte der Nationalkeeper dem kicker.

Leipzig muss Konstanz zeigen

Kurz vor dem Spitzenspiel am Mittwochabend gegen RB Leipzig (ab 19.30 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) äußerte sich Neuer in Bezug auf den Liga-Neuling ein wenig zurückhaltend. "Man wird sehen, ob diese junge Mannschaft die Konstanz über ein gesamtes Spieljahr bewahren kann. Dennoch wird RB eine starke zweite Halbserie hinlegen."

Selbstkritisch zeigte sich der Torwart hinsichtlich der Leistung des Rekordmeister in der Bundesliga-Hinrunde. "Von der Präsenz, von der Ausstrahlung her haben wir dem Gegner nicht gezeigt, dass gegen uns nichts zu holen ist."

Bayern zu naiv

"Wir haben ihn eher gelockt, indem wir Gelegenheiten zuließen. Wir waren da teilweise etwas naiv. Gegen Hoffenheim und Köln zu Hause war es nicht die Dominanz, die wir vom FC Bayern kennen. Es liegt allein an uns Spielern."