Nach dem mutmaßlichen Terror-Anschlag von Berlin wird die Frankfurter Polizei die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Bundesligaspiel von Eintracht Frankfurt gegen den FSV Mainz 05 am Dienstagabend (ab 19.30 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) erheblich erhöhen.

Verstärkte Polizeipräsenz

"Wir werden der abstrakten Gefährdungslage Rechnung tragen und eine verstärkte Präsenz zeigen. Außerdem werden einige Kollegen mit Maschinenpistolen ausgestattet sein. Das ist sonst nicht üblich", sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Frankfurt dem SID am Dienstagvormittag.

Angaben über das Maß der Aufstockung der Sicherheitskräfte auf dem Gelände rund um die Arena im Stadtwald wurden nicht gemacht. Am Montagabend war ein LKW in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gerast. Es gab zwölf Tote und rund 50 Verletzte.