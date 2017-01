An Mario Götze scheiden sich die Geister: Die einen meinen, von dem Weltmeister müssten deutlich mehr Impulse für das Spiel von Borussia Dortmund ausgehen. Die anderen sehen ihn nach den wenig glücklichen Jahren in München auf einem guten weg zu alter Stärke - selbst, wenn er wie zuletzt beim 2:1 des BVB in Bremen über 90 Minuten nur auf der Bank sitzt.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gehört zur Gruppe der letzteren, hat dem 24-Jährigen den Rücken gestärkt und die wieder aufgeflammte Diskussion um Götze kritisiert.

Watzke fordert Augenmaß bei Götze

"Wir haben 16, 17, 18 gute Spieler, da sitzt immer mal jemand draußen. Wir müssen aufpassen, dass wir mit unserem WM-Torschützen nicht überkritisch umgehen. Das hat schon vielen geschadet", sagte Watzke dem kicker.

Tuchel hatte seinen Verzicht auf Götze trotz dünner Personaldecke in der Offensive taktisch begründet: "Wir hatten zwei Flügelstürmer auf dem Feld. Deshalb hatten wir uns für Pulisic entschieden, weil er auf dieser Position der Spezialist ist." Dass Götze sich nun hinter dem 18-Jährigen US-Amerikaner einreihen muss, hatte die Debatte um ihn erneut angefacht.

Schnoor: "Götze außen verschenkt"

"Mario ist keiner, der im eins gegen eins an der Seite vorbeigeht. Er klappt oft ab nach hinten. In dem System gibt es aktuell keine Position, die perfekt auf das passt, was er spielen kann", hatte Ex-BVB-Verteidiger Christoph Metzelder bei Sky Götzes Reservistenrolle erklärt.

SPORT1-Experte Stefan Schnoor ist dagegen der Meinung, dass der Nationalspieler für die Außenposition ohnehin nicht in Frage komme.

"Ich glaube nicht, dass Mario Götze jemand ist für die Außenpositionen. Da ist er für mich komplett verschenkt, weil er einfach nicht diese Schnelligkeit hat", meinte Schnoor in der Telekom Spieltaganalyse auf SPORT1.

"Ich sehe ihn zentral hinter den Spitzen, oder auch vorne neben der Spitze. Wenn du so ein System aber nicht spielst, ist es für den Spieler sehr schwierig."

Video Götze passt nicht zum BVB

Watzke vergleicht Müller und Götze

Für Watzke ist die Debatte um den Wert des WM-Finaltorschützen für den BVB haltlos. "Das ist genauso, wie bei Thomas Müller, wenn er nicht spielt: Dann heißt es gleich 'Passt der noch ins System' - ist doch Quatsch."

Sportdirektor Michael Zorc stößt bei der Bild ins gleiche Horn. "Wir dürfen nicht den Fehler machen, einen Staatsakt daraus zu machen, weil Mario Götze einmal auf der Bank gesessen hat."

Generell sei man beim BVB mit der Entwicklung des Rückkehrers zufrieden: "Mario hat in der Hinrunde das gezeigt, was man sich erwartet hat - wir haben nichts auszusetzen", erklärt Watzke.

Götze kam in den ersten 17 Partien zehn Mal zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer. Um seine Kritiker verstummen zu lassen, wird es bessere Werte brauchen.