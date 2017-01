Am kommenden Wochenende fordert die TSG Hoffenheim Aufsteiger RB Leipzig. Die Nagelsmann-Truppe ist in dieser Saison noch immer ungeschlagen und ist auch gegen den Zweiten der Bundesliga für eine Überraschung gut - mehr sehen Sie ab 17.30 Uhr in Bundesliga Aktuell im TV auf SPORT1.

Die Themen der Sendung im Überblick:

- Alaba exklusiv: Seine Träume und das schwere Jahr 2016

- El Plastico: Alles zum Topspiel Leipzig vs.Hoffenheim

- Unruhe in Dortmund: Was sagt Tuchel?