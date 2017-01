Bundesligist Eintracht Frankfurt muss im Spiel beim Tabellenzweiten RB Leipzig am Samstag (ab 18 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) auf Szabolcs Huszti (Achillessehnenprobleme) und Marco Fabian (Hüfte) verzichten. Das teilte Trainer Niko Kovac am Freitag mit.

Im ersten Spiel nach der Winterpause wisse "keiner so richtig, wo er steht", äußerte der Kroate: "Vor dem Spiel sagt jeder, dass er zufrieden mit der Vorbereitung war - nach dem Spiel werden wir sehen, wie es ist."

Er sei aber "zuversichtlich" bei den in der Hinrunde bislang starken Sachsen punkten zu können. "Wir brauchen einen guten Start, um so schnell wie möglich die nötigen Punkte einfahren zu können", sagte Kovac.