Borussia Mönchengladbach hat das erste Spiel unter seinem neuem Trainer Dieter Hecking erfolgreich gemeistert.

Die Gladbacher gewannen im Rahmen ihres Wintertrainingslagers im spanischen Nobelort Marbella ihren ersten Test des Jahres gegen Zweitligist Würzburger Kickers 2:0 (0:0).

Der VfL Wolfsburg besiegte derweil bei einem Blitzturnier in La Manga den Schweizer Super-League-Klub FC Sion mit 2:1. Gegen den Zweitligisten Erzgebirge Aue spielte der Tabellen-13. der Bundesliga kurz darauf 0:0. Die Partien wurden jeweils auf 45 Minuten angesetzt.

Thorgan Hazard gelangen in der 68. und 81. Minute jeweils per Foulelfmeter die Treffer für Gladbach. Neuzugang Timothee Kolodziejczak stand noch nicht in der Startelf der Fohlen.

Am Nachmittag trifft die Borussia mit einer gänzlich anderen Elf in einem weiteren Vorbereitungsspiel auf den belgischen Erstligisten SV Zulte-Waregem.

Wölfe testen Neuzugänge

Für Wolfsburg kamen gegen Sion kamen die beiden Winter-Zugänge Yunus Malli und Paul-Georges Ntep von Beginn an zum Einsatz. Ntep trug dabei erstmals das Wölfe-Trikot, Malli traf zum Sieg (43.). Den zweiten Treffer steuerte Mario Gomez bei (15.).

Im zweiten Spiel gegen Aue wurde mit Riechedly Bazoer auch der dritte Wintertransfer eingewechselt. Malli und Ntep standen ebenso wie der zuletzt abwanderungswillige Luiz Gustavo in beiden Spielen in der Anfangsformation.

Ihr erstes Testspiel hatten die Wolfsburger am vergangenen Samstag mit 1:2 (1:0) gegen den niederländischen Erstligisten SC Heerenveen verloren.

Zum Rückrundenauftakt in der Bundesliga empfängt der VfL am 21. Januar (15.30 Uhr) den Hamburger SV.