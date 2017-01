Hans-Joachim Watzke hat mit Unverständnis auf die Spitze von Bayern-Boss Uli Hoeneß in Richtung Borussia Dortmund reagiert. Hoeneß hatte sich nach angeblichen Kampfansagen Anfang des Jahres über Dortmunds großen Rückstand auf den Rekordmeister amüsiert.

"Darüber habe ich mich sehr gewundert. Niemand bei Borussia Dortmund hat auch nur einen Satz gesagt, der auf diese höhnische Art hätte interpretiert werden können", meinte Watzke in der Welt am Sonntag. "Wie kommt er also dazu, so etwas zu sagen? Wenn Sie mich fragen: In diesem Fall gab es wohl eine Wahrnehmungsstörung."

Bereits nach seiner Wiederwahl zum Präsidenten hatte er mit einer Kampfansage in Richtung seiner "Feinde" RB Leipzig und Dortmund für Aufsehen gesorgt.

"So etwas kann ich nicht ernst nehmen", kommentierte Watzke. "Ich werde mich zu diesen ganzen Geschichten auch nicht äußern - außer, wenn er Borussia Dortmund anspricht. Dann muss ich reagieren, weil es meine Aufgabe ist." Seiner Mannschaft will der BVB-Boss derweil Zeit geben. "Wir mussten eine neue Mannschaft bilden, haben 13 Transfers abgewickelt", so Watzke. "Wir haben in der Bundesliga sicher vier, fünf Punkte zu wenig. Es gibt aber Gründe dafür: die unfassbare Verletzungsserie etwa."

Die Leipziger sieht er jedoch "nicht uneinholbar weit weg. Allerdings müsste schon sehr viel passen, dass wir sie noch abfangen können."