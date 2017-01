Trainer Dieter Hecking von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss im Trainingslager in Marbella auf vier Profis verzichten. Während der fünfmalige deutsche Meister am Freitag mit 27 Spielern nach Spanien aufbrach, absolvierten Fabian Johnson (Achillessehnenreizung), Patrick Herrmann (Bänderriss im Sprunggelenk), Ibrahima Traoré (Sehnenabriss im Leistenbereich) und Marvin Schulz (Aufbautraining) ihr Reha-Programm in Mönchengladbach.

Statt wie in den vergangenen Jahren an der türkischen Riviera, bereitet sich der Tabellen-14. diesmal an der Costa del Sol auf die zweite Saisonhälfte vor. "Wir sind überzeugt davon, dass wir auch dort gute Bedingungen vorfinden werden", sagte Teammanager Steffen Korell.