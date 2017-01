Nationalspieler Marco Reus vom Bundesligisten Borussia Dortmund hat am Montag das 70-minütige Mannschaftstraining komplett absolvieren können. Zuletzt hatte der Angreifer im Trainingslager über muskuläre Probleme geklagt.

Ein Einsatz zum Bundesligastart in 2017 am kommenden Samstag (15.30 Uhr in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) bei Werder Bremen scheint durchaus möglich.