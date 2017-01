Der Hamburger SV sorgt sich um den Leiter seiner Merchandising-Abteilung, Timo Kraus.

Der 44-Jährige wird seit Samstagabend vermisst. Via Facebook bat der Klub am Sonntag die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche.

Der HSV-Mitarbeiter wurde demnach zuletzt am späten Samstagabend gesehen, als er im Anschluss an eine Feier mit Kollegen in Hamburg mit einem Taxi Richtung Bahnhof fuhr.