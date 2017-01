Pierre-Emerick Aubameyang ist nach Gabuns Vorrunden-Aus beim Afrika-Cup am Donnerstag ins Mannschaftstraining von Borussia Dortmund zurückgekehrt.

Am Vormittag stand der Top-Torjäger der Borussia erstmals nach seiner Rückkehr wieder mit den Teamkollegen auf dem Trainingsplatz.

Am Mittwochnachmittag hatte Aubameyang in den Sozialen Netzwerken bereits ein Bild aus dem Flugzeug gepostet und dazugeschrieben: "Auf dem Weg zurück zum BVB."

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte bereits Anfang der Woche bei kicker.tv angekündigt, dass Aubameyang am Wochenende in Mainz (So., ab 17 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) "dann sicher dem Trainer zur Verfügung stehen" werde.

Isak neu dabei, Ramos verlässt BVB

Aubameyang war beim Afrika-Cup in seinem Heimatland mit Gabun nach drei Unentschieden in der Gruppenphase gegen Guinea-Bissau (1:1), Burkina Faso (1:1) und Kamerun (0:0) vorzeitig gescheitert.

In der vergangenen Woche hatte Andre Schürrle beim 2:1-Sieg in Bremen für Aubameyang im Sturmzentrum gespielt und zum 1:0 getroffen.

Video Hier trainiert Isak zum ersten Mal mit dem BVB

Anfang der Woche machte der BVB dann die Verpflichtung von Sturm-Juwel Alexander Isak von AIK Solna perfekt, der am Mittwoch zum ersten Mal mit den Dortmundern trainierte.

Im Gegenzug verlässt in Adrian Ramos ein Angreifer die Schwarz-Gelben Richtung FC Granada.