+++ Lewandowski vs. Pizarro +++

"Sie sind sehr gute Stürmer. Ich habe Pizarro bei Chelsea trainieren können. Er ist sehr gefährlich im Strafraum, sehr intelligent. Lewandowski ist in einer Top-Form. Aktuell spielt er so gut, ich hoffe, er kann so weiter machen. Ich bin sehr zufrieden mit ihm.

+++ PK mit Ancelotti +++

Um 12.30 Uhr steht Carlo Ancelotti den anwesenden Journalisten Frage und Antwort. Um 12.30 Uhr geht's los.