Eintracht Frankfurt, der SC Freiburg und die TSG Hoffenheim haben jeweils ihre ersten Testspiele des Jahres gewonnen.

Die Hessen besiegten im Trainingslager in Abu Dhabi bei sommerlichen Temperaturen Changchun Yatai FC aus der chinesischen Super League mit 3:0 (1:0). Freiburg bezwang im Trainingscamp im spanischen Sotogrande den FC Vaduz aus der Schweizer Super League mit 3:1 (1:1).

Die in der Liga als einziger Klub noch ungeschlagenen Hoffenheimer setzten sich in ihrem ersten Test nach der Winterpause 2:1 (2:0) gegen den niederländischen Erstligisten FC Groningen durch.

Hrgota und Seferovic treffen für Frankfurt

Für die überlegenen Frankfurt erzielten der eingewechselte Doppeltorschütze Branimir Hrgota (67./77.) und Haris Seferovic (11.), der möglicherweise vor einem Wechsel zu Benfica Lissabon steht, die Treffer.

Der Vertrag des Schweizer Nationalspielers Seferovic, der vor zweieinhalb Jahren von Real Sociedad zur Eintracht gewechselt war, läuft am Saisonende aus. Dann könnte der WM-Teilnehmer von 2014 ablösefrei wechseln. Der portugiesische Traditionsklub Benfica Lissabon hat Interesse am 24-jährigen Seferovic bekundet.

Freiburg siegt dank Petersen

Freiburgs Stürmer Nils Petersen traf gegen Vaduz doppelt (13./90.). Den dritten Treffer für die Breisgauer erzielte Florian Niederlechner (51.).

Bereits am Sonntagnachmittag (JETZT im LIVESTREAM) steht für die Freiburger die zweite Testpartie des Tages an. Gegner ist dann die PSV Eindhoven.

Doppelschlag bringt TSG auf Siegerstraße

Für Hoffenheim markierten Mark Uth (10.), dem angeblich ein Angebot von Tottenham Hotspur vorliegt, und Steven Zuber (19.) die Treffer.

Mimoun Mahi verkürzte für die Gäste in der 47. Minute. Hoffenheim, das die Vorbereitung auf den zweiten Saisonabschnitt zu Hause bestreitet, tritt zu seinem ersten Ligaspiel nach der Winterpause am 21. Januar beim FC Augsburg an.