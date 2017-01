Die TSG Hoffenheim muss vorerst auf Sandro Wagner verzichten.

Der Stürmer wurde vom DFB-Sportgericht nach seiner Roten Karte am Samstag beim 1:2 bei RB Leipzig für zwei Spiele gesperrt. Wie die TSG mitteilte, muss Wagner zudem eine Geldstrafe in nicht bekannter Höhe bezahlen.

Hoffenheim hat dem Urteil bereits zugestimmt, dieses ist damit rechtskräftig.

Wagner war in der 60. Minute nach einem überharten Einsteigen gegen RB-Profi Stefan Ilsanker von Schiedsrichter Wolfgang Stark mit der Roten Karte des Feldes verwiesen worden.

"Ich habe mich bei meiner Mannschaft und dem Gegenspieler entschuldigt. Es tut mir leid, das macht man nicht", hatte Wagner im Anschluss erklärt.

Der 29-Jährige, mit zehn Treffern in dieser Saison bester Torjäger der TSG, fehlt damit am kommenden Wochenende gegen den FSV Mainz 05 und beim darauffolgenden Auswärtsspiel in Wolfsburg.