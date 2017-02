Es war eines der schönsten Tore von Arjen Robben für den FC Bayern München - und eines seiner kuriosesten.

Am 23. Januar 2010 verwandelte Robben gegen den SV Werder Bremen einen direkten Freistoß von der rechten Außenlinie und rannte hinterher Trainer Louis van Gaal rum.

Der Fußball Bild hat der Niederländer nun die Vorgeschichte des Tors verraten: Es wurde erst möglich durch einen kleinen Kabinen-Stunk mit dem Ex-Coach.

"Da war Louis van Gaal ein bisschen sauer"

"Es gab in der Halbzeit vor dem Tor Ärger mit van Gaal", erklärt Robben: "Ich sollte in der ersten Halbzeit bei einer Ecke eine defensive Aufgabe übernehmen. Das habe ich nicht gut gemacht."

Die Folge: "Da war Louis van Gaal ein bisschen sauer und hat gesagt: Schieß du mal lieber die Freistöße! Deswegen war ich der Schütze. Und dann geht er auch noch so rein."

Bremens Keeper Tim Wiese war gegen den Siegtreffer zum 3:2 machtlos, was Robben nicht wundert: "Wiese konnte da nicht nur auf die lange Ecke spekulieren, er musste ja auch auf mögliche Kopfbälle achten. So war es dann unmöglich für ihn an den Ball zu kommen."

Robben-Kollision führt zu Verletzung

Und die Kollision mit van Gaal? "Ich bin wegen seines Ärgers in der Halbzeit und der Freistoß-Anweisung nach dem Tor direkt zu ihm gelaufen. Louis wollte vor mir wegrennen, dabei ist er gestolpert. Das war natürlich lustig."

Für van Gaal war es aber auch schmerzhaft, er zog sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu.