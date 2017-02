Für Mainz-Star Bojan Krkic ist die Arbeit von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola nicht außergewöhnlich.

"Guardiola hat eine sehr intensive Art mit den Spielern zu arbeiten. So arbeiten andere Trainer in anderen Ländern aber auch. Mein bester Trainer war Frank Rijkaard in Barcelona", sagte Krkic der Bild.

In seiner Zeit beim FC Barcelona spielte Krkic von 2008 bis 2011 unter dem jetzigen Trainer von Manchester City, Guardiola.

Den Wechsel zu Mainz 05 sieht der 26-jährige Krkic nicht als Abstieg, auch wenn er zuvor unter anderem in Barcelona, Mailand und Rom spielte.

"Wichtig ist die Aktualität und nicht die Historie des Vereins. Als ich zu Stoke City gewechselt bin, hat mich auch jeder gefragt, wie ich mir das antun kann. Aber das war genauso wie der Wechsel nach Mainz für mich kein Abstieg", sagte Krkick und fügte hinzu: "Mainz hat Europa League gespielt und steht meistens im vorderen Tabellenmittelfeld".

Krkic war Ende Januar von Stoke City in die Bundesliga zu Mainz gekommen.