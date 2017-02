Thomas Tuchel stellte sich nach dem blamablen 1:2 von Borussia Dortmund beim Bundesligaschlusslicht Darmstadt 98 wie ein Bär vor seine beiden Teenager Emre Mor und Dzenis Burnic.

"Ich verbiete beinahe, diese beiden Namen mit der Niederlage in Verbindung zu bringen", sagte Tuchel und fügte hinzu: "Es wäre niederträchtig, sie in irgendeiner Weise verantwortlich zu machen. Sie haben damit nichts zu tun."

Youngster überzeugen nicht

Das ist Tuchels Sicht der Dinge.

Fakt ist aber auch: Mor, der zuvor wochenlang beim BVB kaum eine Rolle gespielt hatte, dribbelte sich gefühlte 20 Mal mit dem Ball in den Gegenspielern fest. Burnic sah bei seinem Bundesligadebüt beim 0:1 durch Terrence Boyd (21.) – freilich wie die gesamte Hintermannschaft – nicht gut aus.

Und auch der 18-jährige Christian Pulisic machte eines seiner schlechtesten Spiele für den BVB.

Routiniers auf der Bank

Doch müsste sich zumindest fragen, ob er bei der Aufstellung die richtige Wahl getroffen hat.

Gewiss: Die angeschlagenen Marcel Schmelzer, Lukas Piszczek und Mario Götze konnten nicht mitwirken. Dass Ousmane Dembele nach seinem "Ganzkörperkrampf" beim Viertelfinaleinzug am Mittwoch gegen Hertha BSC zunächst auf der Bank saß, ist nachzuvollziehen. Zumal Dembele direkt von der Beerdigung seines Vaters nach Darmstadt gereist war.

Doch mit Gonzalo Castro, Andre Schürrle und Shinji Kagawa ließ Tuchel Routiniers als Optionen zu Beginn auf der Bank.

Tuchel: "Gnadenlos durchgefallen"

Tuchel richtete den Kern seiner Kritik vielmehr auf die Einstellung der gestandenen Profis.

"Wir sind einfach nicht in der Lage, an unser Leistungsoptimum zu gehen, wenn man es von uns erwartet. Wir tun uns extrem schwer, diese absolute Schärfe zu zeigen. Wir haben weit unter unseren Möglichkeiten gespielt", sagte Tuchel. In Darmstadt sei seine Mannschaft "gnadenlos durchgefallen".

"Ich plädiere seit Monaten dafür, vielleicht einzugestehen, dass wir in dieser Saison so sind", schob Tuchel hinterher. Es klang wie ein Offenbarungseid.

Verpatzte Generalprobe vor Benfica

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Raphael Guerreiro (44.) hatten die BVB-Fans auf eine Wende gehofft. Stattdessen erzielte der eingewechselte Antonio Colak (67.) den Treffer zum Darmstädter Sieg, der am Ende noch höher hätte ausfallen können.

Eine schlechtere Generalprobe für das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League am Dienstag bei Benfica Lissabon (ab 20.15 Uhr im LIVETICKER) hätte die Borussia nicht zeigen können.