Seitdem Manuel Baum den Trainerposten beim FC Augsburg übernommen hat, zeichnet sich bei den Fuggerstädtern ein deutlicher Aufwärtstrend ab.

Aus den bisher fünf Spielen unter dem 37 Jahre jungen Coach holte der FCA 10 Punkte und musste sich nur gegen Hoffenheim geschlagen geben. Unter anderem gewannen die Augsburger gegen Borussia Mönchengladbach und trotzen auch dem BVB ein 1:1 ab.

Nach zwei Siegen in Folge (2:1 beim VfL Wolfsburg, 3:2-Heimsieg gegen Werder Bremen) will Augsburg seine Erfolgsserie in Mainz nun weiter ausbauen. (Freitag ab 20.30 Uhr LIVE auf SPORT1.fm und im LIVETICKER).

"Wir sind gut drauf und möchten den positiven Trend fortsetzen. Wir arbeiten jetzt seit sechs Wochen mit dem neuen Trainer und wollen uns weiter Schritt für Schritt verbessern", sagte FCA-Kapitän Paul Verhaegh am Tag vor der Partie.

Mainz 2017 noch sieglos

Während sich der FCA im Aufwärtstrend befindet, läuft das Jahr 2017 für Gegner Mainz 05 bislang alles andere aus gut. Im laufenden Kalenderjahr ist der FSV noch ohne Sieg und holte aus den letzten drei Spielen nur zwei Punkte. Vergangenes Wochenende gab es für die Mainzer eine 0:4-Pleite in Hoffenheim.

"Es ist jetzt eine Phase, in der wir alle Fans im Stadion brauchen. Daumendrücken von der Couch hilft uns morgen nicht", bat Rouven Schröder die Mainz-Anhänger um Unterstützung im Heimspiel gegen Augsburg. Auch Trainer Martin Schmidt ist sich des Abwärtstrends bewusst und steckt daher kleine Ziele, damit sich das zumindest im Mittelfeld festsetzen kann: "Unser nächstes Ziel bleiben die 30 Punkte!"

Leon Balogun könnte gegen Augsburg zurück in die Startelf rücken, der Innenverteidiger hatte in den vergangenen drei Spielen aufgrund muskulärer Probleme pausieren müssen. Nicht dabei sind Karim Onisiwo und Emil Berggreen, ein Einsatz von Niko Bungert ist fraglich.

Diesmal ohne Kohr gegen Mainz

Der 3:1-Auswärtserfolg der Mainzer im Hinspiel wurde von einem groben Foul von Jose Rodríguez an Dominik Kohr überschattet, der daraufhin mehrere Spieltage aufgrund einen offenen Wunde am Schienbein pausieren musste.

Diesmal kann dem Augsburger Youngster allerdings nichts passieren, denn er muss wegen seiner Gelbsperre zuhause bleiben - was die Personalprobleme bei FCA nochmals verschärft. Neben Kohr fehlen auch die verletzen Jan Moravek sowie Offensivmann Ja- Cheol Koo. Der Einsatz von Mittelfeldchef Daniel Baier, der erst seit zwei Tagen wieder am Mannschaftstraining teilnimmt, ist fraglich.

Weitere Partien am 20. Spieltag:

Der FC Bayern muss am Samstagnachmittag zum bayerischen Derby in Ingolstadt ran, während die kriselnden Leverkusener gegen die starke Eintracht gefordert sind (ab 15 Uhr im LIVETICKER und in unserem Sportradio SPORT1.fm). Um 18.30 Uhr steigt dann in Gelsenkirchen das Topspiel zwischen Schalke 04 und der Hertha. Am Sonntag müssen unter anderem die Wölfe nach dem Pokal-Aus gegen die formstarken TSG aus Hoffenheim ran.

So können Sie alle Bundesliga-Partien verfolgen:

