Die Bayern fertigen den FC Arsenal in der Champions League mit 5:1 ab. Bundesliga Aktuell blickt auf die Gala der Bayern zurück. In der UEFA Europa League spielt der FC Schalke heute gegen POAK Saloniki - mehr Infos dazu sehen Sie ab 18.30 Uhr in Bundesliga Aktuell im TV auf SPORT1.

Die Themen der Sendung im Überblick:

- Bayern demütigt Arsenal

- Schalke vor dem heißen Tanz in Griechenland

- Die Pogba Brüder im Duell