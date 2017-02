Der DFB will die Dortmunder Südtribüne sperren. Die Hintergründe, Folgen und was die Fans dazu sagen, ist heute unter anderem Thema bei Bundesliga Aktuell (ab 18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Bundesliga Aktuell läuft heute gleich drei Mal: Um 18.30 Uhr, 20.45 Uhr und um 23.30 Uhr (alle Sendungen LIVE im TV auf SPORT1). In der 18:30-Uhr-Show ist Hansi Küpper als Experte im Studio. Er wird in uns in Sachen BVB-Südtribünen-Sperre seine Einschätzungen und weiter Hintergrund-Infos geben

Die weiteren Themen:

- Wird Max Eberl neuer Manager bei den Bayern? Was wirklich dran ist und warum der Gladbacher Sportdirektor so gefragt ist

- Endspiel für Roger Schmidt in Leverkusen? Brisantes Duell Leipzig-HSV! Die Brennpunkte der Liga