Der Pokalkrimi am Mittwoch gegen Hertha BSC hat bei Borussia Dortmund Spuren hinterlassen.

Offensivspieler Ousmane Dembele, der während der Verlängerung minutenlang wegen eines "Ganzkörperkrampfs" (Thomas Tuchel) behandelt werden musste, fehlt dem BVB im Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 am Samstag (ab 15 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER). Wie die Ruhr Nachrichten berichten, reiste der Franzose am Freitag nicht mit der Mannschaft Richtung Südhessen.

Trio um Kapitän Schmelzer fehlt ebenfalls

Neben Dembele muss Trainer Thomas Tuchel im Gastspiel beim Tabellenletzten auch auf Kapitän Marcel Schmelzer, sowie Mario Götze und Lukasz Piszczek verzichten. Das Trio fehlte ebenfalls beim Abflug des BVB-Tross am Freitag.

Marco Reus, der im Pokal-Achtelfinale gegen die Hertha einen Schlag auf den Beckenkamm abbekommen hatte, war hingegen mit an Board.