Rekordspieler Daniel Frahn hat den Leistungsdruck bei Aufsteiger RB Leipzig durch Sportdirektor Ralf Rangnick kritisiert.

"Bei RB ist es halt so, dass du fünf Tage der Held bist und am nächsten Tag die Koffer packen musst. Das war schon in der vierten und dritten Liga so", sagte der 29 Jahre alte Stürmer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Rangnick der Grund für Frahns Abgang?

In Richtung von Rangnick sagte er: "Man durfte sich keine Fehler mehr erlauben. Man musste durch die Ligen durchmarschieren, sonst gab es Veränderungen. Es konnte nicht schnell genug nach oben gehen."

Video RB Leipzig wollte Gisdol haben

Auf die Frage, ob Rangnicks Anstellung der Anfang seines Endes bei RB Leipzig war, antwortete der Stürmer: "Schwer zu sagen, aber er war schon der Initiator davon, dass ich dann gegangen bin."

Frahn hatte RB Leipzig mit seinen Toren in den Profifußball geführt. Zwischen 2010 und 2015 bestritt Frahn 149 Spiele für die Sachsen in der vierten, dritten und zweiten Liga, dabei erzielte er 85 Tore. Nach seiner Aussortierung wechselte der Ex-Kapitän 2015 zum Zweitligisten 1. FC Heidenheim, mittlerweile spielt er in der 3. Liga beim Chemnitzer FC.

Im Gegensatz zu Frahn war der heutige RB-Kapitän Dominik Kaiser am Leipziger Durchmarsch von Anfang bis Ende beteiligt. "Da fragt man sich schon manchmal: Was ist falsch gelaufen?", sagte Frahn zum Vergleich der beiden Karrieren. "Du brauchst halt auch jemanden, der dir Rückhalt gibt, und den hatte er von Anfang an mit Ralf Rangnick. Und ich eben nicht", fügte er hinzu.