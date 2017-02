Schalke 04 muss im Achtelfinale des DFB-Pokals am Mittwoch (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER und auf SPORT1.fm) beim Zweitligisten SV Sandhausen wohl auf Eric Maxim Choupo-Moting verzichten.

Der Offensivspieler laboriert weiter an Adduktorenproblemen.

Trainer Markus Weinzierl geht mit einigem Respekt in die Partie: "Der Gegner ist defensiv sehr gut organisiert, sehr stabil, lässt wenig zu. Er befindet sich seit Monaten in einer sehr guten Verfassung."

Remis in München gibt Auftrieb

Das 1:1 am vergangenen Samstag in der Liga bei Rekordmeister Bayern München hat den Königsblauen allerdings Auftrieb gegeben.

"Wir sind hochmotiviert und sehen es als klare Aufgabe an, in 90 Minuten in die nächste Runde einzuziehen", sagte Weinzierl.