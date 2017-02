Sein Arbeitstag endete nach 69 Minuten. Von den Fans des FSV Mainz 05 wurde Bojan Krkic nach seinem ersten Startelf-Einsatz in der Bundesliga mit warmem Applaus verabschiedet.

Auch wenn beim 2:0-Sieg gegen den FC Augsburg andere für die Glanzlichter sorgten, beurteilte Trainer Martin Schmidt die Leistung des früheren Barca-Talents durchaus positiv.

"Mit Bojans Arbeit mit Ball bin ich zufrieden, gegen den Ball liegt natürlich noch etwas drin. Aber das ist auch nichts seins. Bei uns muss er das aber auch ein bisschen abliefern", sagte der Schweizer bei Sky: "Ich glaube, er braucht diese Spiele um weiterzukommen."

Bojan Krkic hat bei Mainz noch Luft nach oben © SPORT1/iM Football

Noch Steigerungspotenzial

Nach einem Kurzeinsatz bei der 0:4-Niederlage bei der TSG Hoffenheim stand Krkic nun bei seinem ersten Heimspiel erstmals von Beginn an auf dem Platz. Der als Nachfolger des nach Wolfsburg gewechselten Yunus Malli verpflichtete Krkic war von Beginn an bemüht, im Mittelfeld in die Chefrolle zu schlüpfen. So übernahm er gleich bei den Standards die Verantwortung.

Dennoch hat der 26-Jährige, der einst als Nachfolger von Lionel Messi gehandelt wurde, noch Luft nach oben. Sein einziger Torschuss in der ersten Halbzeit war leichte Beute für Augsburgs Keeper Marwin Hitz. Auch seine 36 Ballkontakte sind noch ausbaufähig.

Krkic "will einfach Gas geben"

Für Krkic, der zuletzt bei Stoke City nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinausgekam, war sein erster Startelf-Einsatz seit fast zwei Monaten dennoch wertvoll.

"Es war wichtig für mich, erstmal wieder reinzukommen und auch erstmals wieder von Anfang an zu spielen", sagte Krkic. "Ich bin seit zwei Wochen hier. Ich will einfach Gas geben und mich als Fußballer verbessern."