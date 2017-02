Anzeige

vergrößernverkleinern Moritz Leitner steht gegen Mainz im Kader des FCA © Getty Images

Augsburg - Der FCA will am Freitag in Mainz seinen Aufwärtstrend bestätigen. Dabei kann Trainer Manuel Baum wieder auf seinen Mittelfeldchef zurückgreifen und auch ein Neuzugang steht im Kader.