Große Ehre für Marcel Risse: Der Mittelfeldspieler des 1. FC Köln hat das Tor des Jahres erzielt.

Bei der Wahl der ARD-Sportschau hatte Risse im Oktober und im November die Abstimmung zum Tor des Monats für sich entschieden, nun folgte der Sieg bei der Jahreswahl.

Risses Tor des Jahres zum Nachhören auf SPORT1.fm:

Im Derby gegen Borussia Mönchengladbach am 19. November hatte Risse in der Nachspielzeit aus 34 Metern einen Freistoß zum Sieg ins Tor gezimmert. Vor der Partie am Samstag gegen den VfL Wolfsburg soll Risse, der derzeit an den Folgen eines Kreuzbandrisses laboriert, die Auszeichnung erhalten.

"Ich freue mich total für ihn. Dass es bislang erst ein Kölner geschafft hat, macht's noch wertvoller. Und es wird darüberhinaus eine zusätzliche Motivation in der Reha sein", sagte Geschäftsführer Sport Jörg Schmadtke der Bild.

Risse ist der zweite Köln-Profi nach Pierre Littbarski 1985, dem diese Ehre zuteil wird.