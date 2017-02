Erst ein Tor in dieser Saison, am Wochenende gegen Werder Bremen nicht ein Torschuss - Thomas Müller erlebt derzeit eine schwere Zeit beim FC Bayern München.

Sein früherer Nationalmannschaftskollege Miroslav Klose kennt den Grund für Müllers Krise. "Mir fällt auf, dass er sich im Strafraum immer in die Position bringen will, aus der er den Ball nur noch aus einem Meter ins Tor schießen muss", erklärte Klose im kicker.

Sein unkonventionelles Spiel, das Müller in der Vergangenheit so gefährlich gemacht hatte, sei dabei etwas verloren gegangen. Kloses Rezept gegen die Müller-Krise: Der Bayern-Angreifer muss wieder umdenken.

"Er weiß, dass er auch den scheinbar unnötigen Bällen wieder nachgehen muss", meinte Klose und riet Müller: "In so einer Phase ist es am Wichtigsten, locker zu bleiben. Man denkt immer, 'lass dich nicht verrückt machen', aber so einfach ist es nicht, weil man mit aller Macht ein Tor machen will. Man trägt es in sich, wenn es nicht klappen will."

Klose und Müller spielten von 2009 bis 2011 gemeinsam beim FC Bayern. 2014 wurden sie in Brasilien mit dem DFB-Team Weltmeister.