Am Samstag ist Julian Nagelsmann auf den Tag genau seit einem Jahr Trainer der TSG Hoffenheim. Eine ausgelassene Party wird es dennoch nicht geben.

"Es steht keine Flasche Schampus kalt und ich denke ehrlich gesagt nur über den Februar 2016 nach, wenn ich darauf angesprochen werde", sagte Nagelsmann.

Dabei hätte der mit 29 Jahren jüngste Bundesliga-Trainer angesichts seiner sagenhaften Bilanz allen Grund zum Feiern: Im Zeitraum seit seinem Amtsantritt holte Nagelsmann mit seinem Team in 33 Ligaspielen stolze 57 Punkte. In der so genannten Nagelsmann-Tabelle liegt die TSG damit hinter dem FC Bayern (81 Punkte) und Borussia Dortmund (67) auf Platz drei.

In den 33 Bundesligaspielen unter Julian Nagelsmann holte die TSG Hoffenheim 57 Punkte © SPORT1/iM Football

Für Nagelsmann jedoch kein Grund, sich darauf auszuruhen. "Am liebsten wäre mir, wenn wir das Jubiläum am Sonntag mit drei Punkten feiern können", sagte der TSG-Coach mit Blick auf das Spiel beim VfL Wolfsburg (ab 15.30 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER).

Schließlich winkt den Kraichgauern bei Ausrutschern der Konkurrenz aus Dortmund und Frankfurt auch in der aktuellen Tabelle der Sprung auf Platz drei.

iM Football 2.0 – Der Fan-Messenger jetzt auch mit öffentlichen Kommentaren! Jetzt downloaden und sofort mitdiskutieren!