Trainer Markus Gisdol hat Neuzugang Walace vier Tage nach dessen Verpflichtung in den Kader des Hamburger SV für die Partie gegen Bayer Leverkusen am Freitagabend (ab 20 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) berufen.

Neben dem 21-jährigen Brasilianer gehört überraschend auch Angreifer Michael Gregoritsch zum Aufgebot der Hanseaten. Der Österreicher hatte das Abschlusstraining am Donnerstag abgebrochen, nachdem er umgeknickt war. Es bestand zunächst der Verdacht auf einen Bänderriss.

Walace kann noch keine Probleme lösen

Anfang der Woche hatte Gisdol einen Walace-Einsatz gegen die Werkself noch ausgeschlossen, doch der Neun-Millionen-Mann aus Brasilien hat den Coach mit seinen Leistungen im Training offenbar umdenken lassen.

"Er macht körperlich einen sehr guten Eindruck und hat uns positiv überrascht", hatte Gisdol schon am Donnerstag gesagt: "Ich hoffe natürlich, dass er uns schnell verstärken kann, aber wir haben von Beginn an betont, dass ein 21-jähriger Brasilianer nicht direkt all unsere Probleme lösen kann."