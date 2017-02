Es kommt nicht gerade oft vor, dass Philipp Lahm ein Spiel seines FC Bayern von der Bank aus verfolgen muss.

Angesichts des straffen Programms in den kommenden Wochen verschaffte FCB-Coach Carlo Ancelotti seinem Kapitän gegen den FC Schalke 04 jedoch eine Verschnaufpause und ließ ihn zunächst draußen. Nach 77 Minuten war es dann aber soweit.

Video Diesen Rekordspielern eifert Lahm nach

Durch seine Einwechslung für Rafinha hat Lahm nun die stolze Zahl von 500 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister in seiner Vita stehen.

Das Erreichen dieser Marke war beim FCB erst acht Spielern vor ihm gelungen.

Bis zum klubinternen Rekordspieler Oliver Kahn fehlt Lahm aber noch ein gutes Stück. Der "Titan" brachte es von 1994 bis 2008 auf insgesamt 632 Spiele.

Generell ist es eher unwahrscheinlich, dass sich der Defensivspieler in dieser Liste noch an die Spitze setzen wird, schließlich will der 33-Jährige seine Karriere im Sommer 2018 beenden.

Auch Xabi Alonso darf sich über ein Jubiläum freuen.

Der Spanier bestreitet gegen Königsblau sein 100. Pflichtspiel im Dress des Rekordmeisters.