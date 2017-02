Nach dem 1:0-Sieg des FC Bayern im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den VfL Wolfsburg lässt Philipp Lahm die Katze aus dem Sack: Der Kapitän der Münchner wird seine Karriere nach der laufenden Saison beenden. (Reaktionen auf Lahms Rücktritt)

In den Katakomben der Allianz Arena steht er den Journalisten Rede und Antwort und begründet seine Entscheidung. Die Abschieds-Erklärung von Lahm im Wortlaut:

Über seine Entscheidung und den Prozess dazu:

"Ich habe den Verantwortlichen Bescheid gesagt, dass ich am Ende der Saison aufhöre, Fußball zu spielen. Ich sehe meinen Führungsstil in der Art, dass ich jeden Tag versuche, mein Bestes zu geben. Es ist wichtig, jeden Tag, jedes Training und jedes Spiel alles zu geben. Und ich denke, dass ich bis zum Ende der Saison dazu noch fähig bin, aber nicht darüber hinaus.

Deswegen ist für mich klar, dass ich am Ende der Saison aufhören werde. Ich habe schon vor über einem Jahr angestoßen, dass man sich immer wieder prüfen und hinterfragen muss. Man muss immer wieder schauen, wie ist man auf dem Trainingsplatz und wie ist das Gefühl, das man hat.

Ich bin mir sicher, dass ich noch bis zum Ende der Saison meine Topleistung abliefern und auch für die jungen Spieler ein Vorbild sein kann. Es sind nur noch ein paar Monate."

Video Hummels von Lahms Entscheidung überrascht

Über sein Nein zum Amt des Sportdirektors:

"Es ist so, dass es Gespräche gab. Ich habe am Ende der Gespräche für mich entschlossen, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, beim FC Bayern einzusteigen. Ich will keine Details von den Gesprächen preisgeben, aber eins ist klar: Ich hätte nicht sofort angefangen.

Es hätte einen kleinen Break gegeben. Das hätte ich auch gebraucht, ich hätte mich vorbereiten müssen. Die Gespräche waren völlig in Ordnung. Aber ich habe für mich entschlossen, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist."

Über seine mögliche Zukunft beim FC Bayern:

"Da gibt es jetzt keine Planung. Es steht fest, dass ich ab Sommer sozusagen Privatier bin. Ich kann mich noch mehr um andere Dinge kümmern und mich selbst ein bisschen umhören, umschauen und mit anderen Leuten treffen. Das ist auch das, was ich machen will. Was in Zukunft passiert, wird man sehen. Ich bin schon so lange in dem Verein."

Über seinen unerfüllten Wunsch, dauerhaft im Mittelfeld zu spielen:

"Das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht nur darum, wie ich mich auf dem Platz fühle. Ein paar Monate werde ich das noch hinbekommen, aber nicht mehr über ein Jahr. Ich glaube nicht, dass ich das Niveau, das ich und auch meine Mitspieler von mir gewöhnt sind, nicht mehr im Stande zu leisten sein werde."

Über die Spekulationen über seine Zukunft:

"Es wurde viel geschrieben. Man hat vermutet, dass ich aufhöre und dann gleich was anderes mache. Damit, dass ich aufhöre und dann nichts mache, hat ja keiner gerechnet."

Über seine Entscheidungsfindung:

"So etwas reift einfach. Ich liebe den Fußball, und der Fußball hat mit sehr viel gegeben. Trotzdem bin ich erstmal noch nicht am Ende. Es geht noch ein paar Monate weiter, und ich hoffe, dass sie sehr erfolgreich werden. Aber irgendwann ist es einfach zu Ende und das Ende will ich selber bestimmen."