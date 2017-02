Der FC Bayern muss ab der kommenden Saison ohne Philipp Lahm auskommen. Wie die SportBild und SPORT1 bereits zuvor berichtet haben, beendet der Kapitän nach der laufenden Spielzeit seine Karriere.

Der Defensivspieler wird den Münchnern auch als Sportdirektor nicht zur Verfügung stehen. SPORT1 hat Reaktionen zu Lahms Entschluss.

Lothar Matthäus bei Sky zur Absage des Managerpostens: "Ich kann Philipp Lahm nicht ganz verstehen. Wenn man vom FC Bayern ein Angebot als Sportdirektor bekommt, dann sollte man sich das mehr als überlegen. Das kommt vielleicht nur einmal im Leben und bis 2019 warten? Oliver Kahn hat in diese Richtung auch etwas spekuliert gehabt und der Fußball ist schnelllebig, ein Tagesgeschäft. Wer weiß, ob 2019 die Karten nicht total neu gemischt werden und Lahm dann überhaupt nicht mehr im Stapel der Karten vorhanden ist."

Matthäus zum Abschied als Spieler: "Philipp hat 2014 nach dem WM-Titel eine kluge Entscheidung getroffen, bei der Nationalmannschaft 'tschüss' zu sagen. Das hat er sehr gut gemacht, weil man gesehen hat, dass nicht mehr möglich ist. Er konnte sich auf Bayern konzentrieren, seine sportliche Entscheidung muss man ihm auch jetzt alleine überlassen. Ich persönlich hätte auch nach wie vor Vertrauen in ihn als rechten Außenverteidiger gegen die junge 10-Sekunden-Sprinter gehabt. Er hätte noch das eine oder andere Jahr spielen können. Aber ganz wegzugehen als Spieler und als Verantwortlicher, das kam für viele überraschend."

Mehmet Scholl in der ARD: "Als Fußballfan finde ich es schade. Er hat in seiner Karriere 70 Prozent überragend gespielt und die restlichen 30 Prozent Weltklasse. Er steht in Deutschland in einer Reihe mit Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus - also den ganz Großen. Menschlich kann man sich auf seine Entscheidung immer verlassen. Es war auch nach der WM eine richtige Entscheidung, dass er zurücktritt. Er ist jemand, der seinen Körper kennt. Er wird jetzt auch nicht mehr schneller werden. Er tritt jetzt erhobenen Hauptes ab."

Carlo Ancelotti bei Sky: "Von den angeblichen Plänen von Philipp Lahm weiß ich nichts. Er hat heute fantastisch gespielt und ist ein wichtiger Spieler für uns."

Mats Hummels: "Davon wussten wir nichts. Es ist sehr schade, ich hätte es gerne gesehen, dass er noch weiter spielt. Aber ich kann ihn auch verstehen. Er hat schon in der Nationalmannschaft ein gutes Timing bewiesen. Ich habe keine Ahnung, was er vor hat."

Uli Hoeneß: "Wir können das jetzt nicht bestätigen. Ich muss mich an das halten, was wir in den Gesprächen mit ihm und seinen Berater festgelegt haben. Er hat noch einen Vertrag, deshalb kann ich über seine Zukunft noch nichts sagen. Wenn es etwas zu vermelden gibt, dann wird es eine gemeinsame Erkärung geben."

Dieter Hecking bei Sky auf die Frage, ob er Angst um Max Eberl habe, der als Sportdirektor in München im Gespräch ist: "Nein, überhaupt nicht. Es ist die Entscheidung von Philipp Lahm und ich denke, Max Eberl fühlt sich sehr wohl in Gladbach."