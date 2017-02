Die Stürmer-Not beim Bundesligisten Schalke 04 wird immer größer. Nachdem in den vergangenen Monaten bereits Breel Embolo, Klaas-Jan Huntelaar und Franco Di Santo verletzt fehlten, drohen am Samstag (15.30 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) bei Bayern München auch Guido Burgstaller und Eric Maxim Choupo-Moting auszufallen.

"Ihr Einsatz ist fraglich", sagte Trainer Markus Weinzierl am Donnerstag.

Burgstaller kann nicht trainieren

Burgstaller, der sich nach seinem Wechsel vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg gleich mit dem Siegtor zum 1:0 gegen den FC Ingolstadt eingeführt hatte, konnte in dieser Woche bislang wegen muskulärer Probleme nicht trainieren.

Choupo-Moting musste die Übungseinheit am Mittwoch vorzeitig abbrechen.

"Wir haben uns angeschaut und gesagt: Was kommt eigentlich alles zusammen?", sagte Weinzierl: "Kern des Problems ist, dass uns acht bis zehn Stürmertore fehlen."

Nach zuletzt nur vier Punkten aus sechs Bundesligaspielen hinkt Schalke als Tabellenelfter den Europapokalplätzen und den Erwartungen weit hinterher.

Huntelaar meldet sich zurück

Immerhin trainierte Huntelaar nach dreimonatiger Verletzungspause am Mittwoch erstmals wieder mit der Mannschaft.

Einen Einsatz in München wollte Weinzierl angesichts der vielen Ausfälle nicht grundsätzlich ausschließen: "Wir werden alles in Erwägung ziehen. Aber eigentlich entspricht das nicht dem normalen Ablauf."

Badstuber muss wohl weiter warten

Wohl noch nicht zu seinem ersten Pflichtspiel in Königsblau wird Holger Badstuber kommen. "Ihm fehlt die Spielpraxis, er braucht seine Zeit, bis er unser Spiel versteht", sagte Weinzierl.

Das aktuelle Abwehrtrio mit Benedikt Höwedes, Naldo und Matija Nastasic sei "defensiv sehr stabil, das ist nicht unser Problem".

Nach vielen schweren Verletzungen hatte der FC Bayern Badstuber bis zum Saisonende an die Gelsenkirchener ausgeliehen, damit er Spielpraxis sammelt. Bis jetzt hat er noch nicht eine Minute in der Bundesliga für Schalke gespielt.