Tim Wiese hat sein persönliches Urteil zur Situation bei Werder Bremen abgegeben. Der 35-Jährige äußerte sich in seiner Bild-Kolumne dabei gewohnt offensiv über seinen ehemaligen Verein.

Von Trainer Alexander Nouri erwarte er "ein bisschen mehr Männlichkeit. Mit seinen großen Augen erinnert er mich immer an ein Kind, das zum ersten Mal einen Weihnachtsbaum sieht."

Wiese vermisst zudem die kritische Betrachtung der aktuellen sportlichen Lage. "Bei Werder reicht es für nette Worte, aber nicht für Zählbares. Das Signal, zufrieden mit einer Niederlage zu sein, finde ich katastrophal. Pleiten werden schöngeredet, um keine Unruhe aufkommen zu lassen", meint der ehemalige Nationaltorhüter.

Er selber habe zu seiner Zeit in Bremen die Probleme direkt angesprochen.

Lob für Wiedwald

Deshalb freue er sich auch über den verbalen Konter von Felix Wiedwald: "Dass er in Interviews gegen mich geschossen hat, gefällt mir. Er kommt aus sich raus, macht das Maul auf, klasse. Endlich zeigt er Eier! So könnte aus der Milchschnitte am Ende doch noch ein Mann werden."

Wiedwald hatte wenige Tage zuvor in der Kreiszeitung Syke gesagt, dass Werder mit Wiese im Tor "auch 65 Gegentore kassiert (hat), aber eben auch 80 geschossen. Und wenn Tim drei Mal danebengegriffen hat, was das nicht so relevant".