Mario Gomez stürmt beim VfL Wolfsburg wieder von Beginn an.

Nachdem der Nationalspieler beim Pokal-Aus gegen den FC Bayern (0:1) am Dienstag zunächst auf der Bank saß, kehrt Gomez gegen die TSG Hoffenheim (ab 15 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) in die Startaufstellung zurück. Auch Yunus Malli rückt wieder in die Anfangself. Neuzugang Paul George Ntep sitzt dafür zunächst auf der Bank.

Winter-Neuzugang Riechedly Bazoer, der im Pokal bereits in der Startelf stand, feiert zudem sein Bundesliga-Debüt.

Für VfL-Keeper Diego Benaglio ist es der 257. Liga-Einsatz, der Schweizer ist damit alleiniger Rekordspieler in der Liga-Geschichte der Wölfe.

Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann lässt seine Formation im Vergleich zum 4:0-Sieg gegen den FSV Mainz 05 in der Vorwoche unverändert.

Aufstellungen:

Wolfsburg: Benaglio - Knoche, Gustavo, Rodriguez - Bazoer - Vieirinha, Seguin, Arnold, Gerhardt - Gomez, Malli

Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, Hübner - Kaderabek, Demirbay, Rudy, Amiri, Zuber - Uth, Kramaric